Le nucléaire reste confronté au défi du financement, dit l'AIE

VILLEPINTE (Seine-Saint-Denis), 28 novembre (Reuters) - L 'industrie nucléaire mondiale est en pleine renaissance mais reste confrontée au défi du financement et à un besoin de soutiens gouvernementaux pour concrétiser ses projets, a déclaré mardi Fatih Birol, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Lors de la cérémonie d'ouverture du cinquième Salon international du nucléaire civil (World nuclear exhibition), près de Paris, Fatih Birol a estimé que le secteur devrait profiter de la crise énergétique mondiale, ainsi que de la crise climatique, pour lancer une "deuxième vague" de constructions de centrales après celles réalisées dans les années 1970 en réponse à la crise pétrolière. "Le nucléaire fait un retour en force", a-t-il déclaré, en citant les projets de prolongation de centrales nucléaires, de nouveaux réacteurs ou encore de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR). "Sans véritables soutiens gouvernementaux, nous ne pourrons pas voir l'énergie nucléaire se développer très fortement, comme beaucoup d'entre nous le souhaiteraient", a cependant souligné le directeur exécutif de l'AIE. "J'espère vivement que les investissements seront également facilités par les banques multilatérales de développement. Je ne sais pas pourquoi les banques multilatérales de développement n'ont pas manifesté jusqu'à présent un intérêt suffisant pour les investissements nucléaires, en particulier pour les prolongations et les SMR", a ajouté Fatih Birol. Le directeur général de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), Rafael Grossi, a pour sa part déclaré que les statuts des institutions financières internationales empêchaient encore souvent le financement de projets nucléaires. "En réalité, tous les développements très positifs (que connaît le secteur) ajoutent beaucoup moins de nucléaire que ce dont nous avons réellement besoin", a-t-il dit, citant le chiffre de 7 gigawatts (GW) de nouvelles capacités au niveau mondial en 2023, après 4 GW en 2022. (Reportage de Benjamin Mallet, édité par Tangi Salaün)