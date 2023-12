Le nouvel émir du Koweït a prêté serment devant le Parlement

KOWEÏT, 20 décembre (Reuters) - Le nouvel émir du Koweït, Cheikh Mechal al Ahmed al Sabah, a prêté serment mercredi devant le Parlement du petit émirat, lors d'une cérémonie retransmise à la télévision d'Etat. Cheikh Mechal al Ahmed al Sabah, 83 ans, a succédé samedi à son demi-frère, Cheikh Nawaf al Ahmed al Sabah, décédé à l'âge de 86 ans. Il dirigeait de fait le Koweït depuis 2021, date à laquelle le Cheikh Nawaf, de santé fragile, avait renoncé à la plupart de ses fonctions. (Reportage d'Ahmed Haggagy, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)