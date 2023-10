Le nouveau Parlement polonais se réunira le 13 novembre

Le nouveau Parlement polonais se réunira le 13 novembre













VARSOVIE, 26 octobre (Reuters) - Le président polonais a déclaré jeudi qu'il convoquerait la première séance du Parlement nouvellement élu le 13 novembre, mais n'a pas précisé qui il chargerait de former un nouveau gouvernement, après que les nationalistes au pouvoir ont perdu leur majorité absolue. Le parti Droit et Justice (PiS) est arrivé en tête des élections du 15 octobre, mais il est peu probable qu'il trouve un partenaire pour former une autre coalition. Trois partis pro-européens se disent prêts à former un gouvernement dirigé par le dirigeant libéral de la Coalition civique, Donald Tusk, et ont exhorté le président Andrzej Duda, allié du PiS, à ne pas retarder sa nomination. "Je peux dire que la date préliminaire de la première session de la chambre basse du parlement sera le lundi 13 novembre, ce qui est la date la plus rapide possible compte tenu des règles constitutionnelles", a déclaré Andrzej Duda. Le président dispose de 30 jours à compter de la date du scrutin pour convoquer la première session du nouveau Parlement, puis de 14 jours pour désigner un candidat au poste de Premier ministre. Andrzej Duda a prévenu qu'il confierait d'abord au parti arrivé en tête du scrutin la charge de former un gouvernement et son entourage a indiqué qu'il n'entendait pas se précipiter pour faire son choix après avoir reçu cette semaine les dirigeants de tous les partis représentés au Parlement. (Reportage d'Anna Wlodarczak-Semczuk, Alan Charlish et Pawel Florkiewicz, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)