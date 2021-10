Le nouveau gouvernement désigné par Mohamed VI

RABAT (Reuters) - Le roi Mohamed VI a présenté jeudi la composition de son nouveau gouvernement, dirigé par l'homme d'affaires Aziz Akhannouch, a annoncé l'agence de presse d'Etat.

Dans une monarchie dans laquelle le souverain garde le dernier mot sur tous les sujets d'importance, la principale tâche impartie au gouvernement sera de faire émerger un nouveau modèle de développement afin de réduire les inégalités, combattre la pauvreté et soutenir la croissance.

Ancien ministre de l'Agriculture, Aziz Akhannouch est l'un des hommes les plus riches du Maroc avec une fortune estimée à environ 2 milliards de dollars. Il dirige le Rassemblement national des indépendants (RNI, libéral), parti arrivé en première position lors des législatives de septembre.

Allié au Parti authenticité et modernité (PAM), également d'obédience libérale et pro-establishment, et aux conservateurs de l'Istiqlal, le RNI bénéficie d'une confortable majorité à la Chambre des représentants.

Nouvelle venue au ministère des Finances, Nadia Fettah Alaoui dirigeait le ministère du Tourisme dans le précédent gouvernement et elle est l'une des sept femmes désignées dans l'équipe gouvernementale d'Aziz Akhannouch.

(Ahmed Eljechtimi; version française Nicolas Delame)