Le nouveau DG de SocGen nomme son équipe de direction

9 mars (Reuters) - Slawomir Krupa, qui prendra ses fonctions à la tête de la Société Générale en mai, a nommé son équipe de direction et maintenu Claire Dumas dans son rôle de directrice financière, a déclaré la banque française jeudi. A partir du 24 mai, l'équipe dirigeante sera composée de 13 cadres, dont 10 sont issus de la banque et sept sont des femmes. Marie-Christine Ducholet sera promue à la tête du réseau de banques de détail français de la banque, en remplacement de Sébastien Proto, candidat malheureux à la succession de Frédéric Oudéa au poste de DG, qui a choisi de quitter la banque. (Rédigé par Tassilo Hummel, version française Dina Kartit, édité par Jean-Stéphane Brosse)