Le nouveau chef de la diplomatie française attendu en Ukraine

Le nouveau chef de la diplomatie française attendu en Ukraine













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, est attendu durant le week-end en Ukraine pour son premier déplacement à l'étranger, a-t-on appris vendredi auprès de deux sources diplomatiques. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères devrait réaffirmer l'engagement de la France auprès des autorités ukrainiennes dans le conflit contre la Russie, a-t-on dit à Reuters. L'ex-eurodéputé français, qui est âgé de 38 ans et est un néophyte sur la scène diplomatique internationale, a pris officiellement ses fonctions vendredi matin au lendemain du remaniement gouvernemental. "Je sais ce que veut dire la France dans le monde et je sais tout le pouvoir de la diplomatie et de la négociation", a-t-il déclaré lors de la passation de pouvoirs avec la ministre sortante, Catherine Colonna. Il a marqué sa volonté d'oeuvrer à "une France indépendante dans une Europe puissante". Il a annoncé un déplacement "dans les prochains jours" à Berlin et Varsovie, "pour renforcer le triangle de Weimar". (Reportage John Irish, rédigé par Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)