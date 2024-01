Le nouveau chef de la diplomatie française à Kyiv pour faciliter l'aide à l'Ukraine

(Reuters) - Le nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné est arrivé samedi à Kyiv pour son premier déplacement à l'étranger où il s'est entretenu avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, réaffirmant la volonté de la France de relancer des initiatives européennes pour aider l'Ukraine. "Nous souhaitons faire aboutir plusieurs projets dans secteur du transport, de l'énergie des télécoms de l'eau. Nous travaillons à la mise en place d'un nouvel instrument", a-t-il déclaré. Alors que le prochain Conseil européen se tiendra le 1er février, l'ancien eurodéputé français, âgé de 38 ans, qui a remplacé la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, a assuré que Paris pèserait de tout son poids pour l'adoption de l'aide à l'Ukraine. La Hongrie s'est opposée en décembre à un accord sur un programme d'aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, et les dirigeants du bloc doivent reprendre les discussions débloquer ces fonds. "Cet instrument de 50 milliards d'euros permet non seulement de financer le budget ukrainien (…) c’est-à-dire des hôpitaux, des écoles (…) il financera aussi des investissements de long terme, notamment la transition énergétique", a-t-il énuméré. "Nous devons engager cette reconstruction", a-t-il insisté, ajoutant que l'"Ukraine européenne de demain commence aujourd’hui". Pour Stéphane Séjourné, l'effort européen d'assistance militaire à l'Ukraine doit aussi être poursuivi, car il contribuera notamment à l'avènement d'un véritable instrument européen de défense. "J'attache une grande importance au Triangle de Weimar", a-t-il ajouté, faisant référence au format de concertation entre les dirigeants allemand et polonais avant les négociations européennes. (Reportage John Irish, avec Michel Rose, rédigé par Claude Chendjou)