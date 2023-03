Le nord de l'Afghanistan touché par un séisme de magnitude 6,5

Le nord de l'Afghanistan touché par un séisme de magnitude 6,5













KABOUL (Reuters) -Un tremblement de terre de magnitude 6,5 survenu mardi soir dans le nord de l'Afghanistan a été ressenti jusqu'à Kaboul, Islamabad et la capitale indienne New Delhi. On ignore encore s'il y a des victimes ou dégâts. Le séisme a été enregistré à une magnitude, révisée, de 6,5 par le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) et à une profondeur de 194 km. L'épicentre était situé dans la chaîne de montagnes de l'Hindou Kouch, qui s'étend de l'Afghanistan au Pakistan. Un séisme de magnitude 6,1 a fait plus de 1.000 morts l'an dernier dans l'est de l'Afghanistan. (Charlotte Greenfield à Kaboul, Gibran Peshiman à Islamabad et Jibran Ahmad à Peshawar, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)