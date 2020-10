Le "non" à l'indépendance en tête en Nouvelle-Calédonie

Crédit photo © Reuters

par Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) - Le "non" à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie arrivait nettement en tête dimanche, selon des résultats partiels du référendum d'autodétermination, deux ans après l'échec d'un premier scrutin visant à faire sortir l'île du Pacifique Sud de l'orbite de la France.

Après dépouillement de plus des deux-tiers des suffrages exprimés, le vote loyaliste recueillait près de 55% des voix, contre 45% pour le vote indépendantiste, selon les chiffres du ministère français des Outre-Mer.

"Le 'non' l'emporterait à ce stade du dépouillement", a déclaré le porte-parole du ministère à Reuters.

Les résultats de plusieurs bureaux de vote de Nouméa, qui pèse 30% du corps électoral et qui avait voté massivement contre l'indépendance lors du précédent référendum, en 2018, ne sont pas encore connus.

Le taux de participation est estimé à près de 86%, en hausse de cinq points par rapport à 2018. Le "non" l'avait à l'époque emporté avec 56,7% des voix.

Un peu plus de 180.000 électeurs inscrits étaient invités à répondre à la question suivante: "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?".

Le taux de participation était déjà élevé à la mi-journée, avec huit points de plus qu'en 2018, selon le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Le président français Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer depuis l'Elysée dès que les résultats provisoires auront été annoncés.

Le référendum s'est déroulé sans incident. Pour garantir l'ordre public, l'Etat avait envoyé plus de 350 gendarmes pour appuyer les unités sur place.

VERS UN TROISIÈME RÉFÉRENDUM?

Etape majeure du processus de décolonisation de cet archipel de 240.000 habitants situé à 1.200 km à l'est de l'Australie et à 17.000 km de Paris, la tenue de ce référendum s'inscrit dans le cadre de l'accord de Nouméa conclu en 1998.

Lors du premier référendum d'autodétermination du 4 novembre 2018, le "non" à l'indépendance l'avait emporté, mais l'accord autorisait la tenue de ce deuxième scrutin, voire d'un troisième d'ici à 2022 si le "non" l'emportait à nouveau et à condition qu'un tiers des 54 membres du Congrès local se prononce en ce sens.

Les discussions sur l'avenir de l'île ont commencé en 1988 après une décennie de conflits et de violences séparatistes qui ont culminé avec la prise d'otages d'Ouvéa, au cours duquel 19 Kanaks et deux soldats furent tués les 4-5 mai 1988, puis, un an plus tard, avec l'assassinat du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou et de son bras droit au FLNKS Yéwéné Yéwéné lors de la commémoration du drame d'Ouvéa.

Une première étape a été franchie en 1988 avec les Accords Matignon-Oudinot. Signés par les partis indépendantistes, les partis loyalistes et l'État français, ils ont créé trois provinces et marqué une reconnaissance officielle du peuple kanak.

Dix ans plus tard, l'accord de Nouméa a fait de l'archipel une collectivité d'outre-mer à statut particulier et encadré les consultations à venir.

Une victoire du "oui" à l'indépendance aurait enclenché "le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité".

(Avec Tangi Salaün)