Le nombre de civils tués en Ukraine dépasse les 10.000, selon l'Onu

Crédit photo © Reuters

GENÈVE (Reuters) - Plus de 10.000 civils ont été tués en Ukraine depuis l'invasion de la Russie en février 2022, près de la moitié des décès récents ayant eu lieu loin derrière les lignes de front, a déclaré mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH). La mission du HCDC en Ukraine, qui compte des dizaines d'observateurs dans le pays, a dit s'attendre à ce que le bilan réel soit "sensiblement plus élevé" que le bilan officiel, le travail de corroboration étant toujours en cours. C'est notamment lors des événements survenus au cours des premiers mois suivant l'invasion, comme la bataille pour le contrôle de Marioupol, que les habitants ont fait état d'un grand nombre de victimes civiles. "Dix mille civils tués, c'est une étape sombre pour l'Ukraine", a déclaré Danielle Bell, qui dirige la mission d'observation. "La guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui entre dans son 21e mois, risque de se transformer en un conflit de longue durée, dont le coût humain est difficile à imaginer", a-t-elle ajouté. La grande majorité des décès a été causée par des armes explosives ayant un impact sur une large zone, telles que des obus, des missiles et des bombes à sous-munitions, selon les Nations unies. Près de la moitié des décès survenus au cours des trois derniers mois se sont produits au-delà des lignes de front, selon l'Onu, qui attribue cette situation à l'utilisation par les forces russes de missiles à longue portée, ainsi qu'à l'explosion tardive d'engins abandonnés. Moscou nie viser délibérément les civils. (Reportage Emma Farge, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)