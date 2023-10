Le Nobel de physique aux Français Pierre Agostini et Anne L'Huillier et à Ferenc Krausz

Le Nobel de physique aux Français Pierre Agostini et Anne L'Huillier et à Ferenc Krausz













Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel de physique a été attribué mardi aux Français Pierre Agostini et Anne L'Huillier ainsi qu'au Hongrois Ferenc Krausz. Les trois scientifiques sont distingués par l'académie suédoise pour leurs travaux sur les lasers ultrarapides. "C'est une très grande fierté de voir deux Français, dont une Française, recevoir la plus prestigieuse des récompenses", a commenté auprès de Reuters Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur. "Après le prix Nobel de physique d’Alain Aspect l’an passé, l’excellence de nos chercheurs en physique est reconnue pour la deuxième année de suite", a-t-elle ajouté. Pierre Agostini travaille à l'université d'Etat de l'Ohio, à Columbus aux Etats-Unis, et Anne L'Huillier à l'université de Lund, en Suède, pays dont elle possède également la nationalité. "C’est aussi un très beau message à toutes les jeunes femmes qui hésitent à s’orienter vers des carrières scientifiques : mesdames, faites des sciences", a dit Sylvie Retailleau. (Rédaction de Stockholm, avec Elizabeth Pineau, version française Nicolas Delame)