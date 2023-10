Le Nobel de médecine à Karikó et Weissman, pionniers du vaccin contre le COVID-19

Crédit photo © Reuters

(Bien lire paragraphe 4 "jusqu'en 2022") STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel de médecine 2023 a été attribué lundi conjointement à la Hongroise Katalin Karikó et à l'Américain Drew Weissman pour récompenser leurs découvertes ayant permis la mise au point de vaccins dits à ARN messager (ARNm) contre le COVID-19. Le Nobel de physiologie ou de médecine, décerné par l'Assemblée Nobel de l'institut Karolinska de Stockholm, en Suède, est le premier des prix décernés chaque année au nom de la Fondation Nobel. "Le prix Nobel 2023 de physiologie ou de médecine a été attribué à Katalin Karikó et Drew Weissman pour leurs découvertes concernant les modifications de bases nucléosidiques qui ont permis le développement de vaccins ARNm efficaces contre le COVID-19", a indiqué la fondation. Katalin Karikó a occupé jusqu'en 2022 le poste de vice-présidente chez BioNTech, qui a développé avec Pfizer un vaccin à ARNm contre le COVID-19. Elle agit depuis en tant que consultante auprès de l'entreprise. Drew Weissman, autre spécialiste reconnu de la technologie ARNm, est pour sa part professeur à l’université de Pennsylvanie. (Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)