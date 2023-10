Le Nobel de médecine 2023 attribué à Katalin Karikó et Drew Weissman

Le Nobel de médecine 2023 attribué à Katalin Karikó et Drew Weissman













Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel de médecine 2023 a été attribué lundi conjointement à la Hongroise Katalin Karikó et à l'Américain Drew Weissman pour récompenser "leurs découvertes concernant les modifications des bases nucléosidiques ayant permis la mise au point de vaccins ARNm efficaces contre le COVID-19". Le Nobel de physiologie ou de médecine, décerné par l'Assemblée Nobel de l'institut Karolinska de Stockholm, en Suède, est le premier des prix décernés chaque année au nom de la Fondation Nobel. (Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)