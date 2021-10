Le Nobel de médecine 2021 aux Américains Julius et Patapoutian

STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel de médecine 2021 a été attribué lundi aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur "les récepteurs cutanés de la température et du toucher".

Leurs découvertes ont permis d'identifier des récepteurs cutanés permettant à l'organisme de ressentir à la chaleur ou au froid, ainsi qu'à la pression mécanique au niveau de la peau ou des organes internes, une percée scientifique qui a entraîné de nombreuses recherches permettant d'améliorer significativement notre compréhension des mécanismes de transmission nerveuse de ces messages sensoriels.

"Les lauréats ont identifié un maillon crucial qui manquait encore à notre compréhension des interactions entre nos sens et l'environnement", souligne l'Académie Nobel dans son communiqué.

Le Nobel de physiologie ou de médecine est le premier des prix remis chaque année par l'institution suédoise.

