Le Nobel de littérature décerné au Norvégien Jon Fosse

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel de littérature 2023 a été décerné jeudi au romancier, essayiste et dramaturge norvégien Jon Fosse pour "ses pièces novatrices et sa prose qui donne voix à l'indicible", a annoncé le jury du Nobel à Stockholm. Son oeuvre écrite en "nynorsk", l'une des deux langues officielles de la Norvège, celle de l'Ouest dont il est originaire, est composée de pièces de théâtre jouées dans de nombreux pays, de romans, de recueils de poésie, d'essais et de livres pour la jeunesse. L'écrivain âgé de 64 ans, qui succède à la Française Annie Ernaux, s'est dit "bouleversé et quelque part effrayé" par le choix du comité Nobel. "Je vois ça comme une récompense à la littérature qui vise avant toute chose à être de la littérature, sans autres considérations", a-t-il ajouté dans un communiqué. Jon Fosse "combine un enracinement dans la langue et la nature de ses origines norvégiennes avec des techniques artistiques issues du modernisme", a estimé Anders Olsson, membre de l'Académie de Suède. Le nynorsk est la langue officielle la moins utilisée de Norvège, employée par environ 10% à 15% de la population du pays. Elle a été développée au XIXe siècle à partir des dialectes ruraux, constituant une alternative à l'usage majoritaire du danois sur lequel s'appuie l'autre langue officielle, le bokmål, résultat de quatre siècles de domination danoise sur la Norvège. Selon son éditeur, l'oeuvre de Jon Fosse a été traduite en plus de quarante langues et ses pièces ont fait l'objet de plus de mille productions à travers le monde. (Simon Johnson, Niklas Pollard et Johan Ahlander, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)