Le Nobel de littérature 2022 récompense la Française Annie Ernaux

STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel de littérature 2022 a été attribué à la Française Annie Ernaux, "pour le courage et l'acuité clinique dont elle fait preuve pour révéler les racines, la distanciation et les contraintes collectives de la mémoire personnelle", a annoncé jeudi l'Académie de Suède.

Après Jean-Marie Gustave Le Clézio en 2008 et Patrick Modiano en 2014, les jurés de l'Académie suédoise ont choisi de couronner de nouveau un écrivain français.

C'est un "très grand honneur" et une "responsabilité", a déclaré Annie Ernaux à la télévision suédoise.

Ce prix est assorti de la somme de 10 millions de couronnes suédoises (environ 920.000 euros).

C'est une consécration pour Annie Ernaux, âgée de 82 ans, dont l'oeuvre essentiellement autobiographique comprend des livres à succès comme "Passion simple" (1992), "L'Evènement" (2000), qui raconte son avortement dans les années 1960 à un moment où cet acte était interdit en France, et "Les années" (2008), vaste fresque sur le souvenir dans la France d'après-guerre que beaucoup considèrent comme son chef-d'oeuvre.

Née dans un milieu modeste, Annie Ernaux a passé son enfance et sa jeunesse à Yvetot en Normandie, avant de devenir professeure agrégée de Lettres.

Elle était pressentie depuis plusieurs années pour le prix Nobel, tout comme Michel Houellebecq, favori des bookmakers britanniques ces derniers jours.

La "saison" des Nobel s'est ouverte lundi avec l'attribution du Nobel de physiologie ou de médecine au paléogénéticien suédois Svante Pääbo.

Les physiciens quantiques français Alain Aspect, américain John F. Clauser et autrichien Anton Zeilinger ont été récompensés mardi par le prix Nobel de physique et le prix Nobel de chimie a été attribué mercredi aux Américains Carolyn R. Bertozzi et K. Barry Sharpless et au Danois Morten Meldal.

Les annonces du prix Nobel de la paix et d'économie sont prévues respectivement vendredi et lundi prochains.

