Le Nobel de la paix attribué à la militante iranienne emprisonnée Narges Mohammadi

Crédit photo © Reuters

OSLO (Reuters) - Le prix Nobel de la paix 2023 a été attribué à Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits de l'homme emprisonnée à Téhéran, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien. Narges Mohammad, 51 ans, milite notamment pour les droits des femmes et l'abolition de la peine de mort. Elle a déjà été emprisonnée plusieurs fois, et purge actuellement une peine à la prison d'Evin, à Téhéran, depuis septembre 2021. Saluant une "combattante de la liberté", la présidente du comité Nobel norvégien a commencé son discours en prononçant, en farsi, les mots "femme, vie, liberté", l'un des slogans des manifestations pacifiques contre le gouvernement iranien. "Le comité Nobel norvégien a décidé de décerner le prix Nobel de la paix 2023 à Narges Mohammadi pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour la promotion des droits de l'homme et de la liberté pour tous", a déclaré Berit Reiss-Andersen. Selon Reporter sans frontières, la militante a été condamnée à plus de 10 ans de réclusion, une peine qui a été alourdie après que Narges Mohammadi a dénoncé les violences sexuelles commises par des officiers sur des détenues. Elle est notamment accusée de propagande antiétatique et sa peine pourrait encore être prolongée en raison des 5 procès en cours qui lui sont intentés, selon l'ONG. Narges Mohammadi est vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l'homme en Iran, une organisation non gouvernementale dirigée par Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel de la paix en 2003. Elle est la 19e femme à remporter ce prix, vieux de 122 ans. La "saison" des Nobel, qui s'est ouverte lundi, a notamment récompensé deux Français du Nobel de physique, Pierre Agostini et Anne L'Huillier aux côtés du Hongrois Ferenc Krausz. Le prix Nobel de la paix, doté de 11 millions de couronnes suédoises (947.125,73 euros), sera décerné à Oslo le 10 décembre, date d'anniversaire d'Alfred Nobel. Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, communément appelé prix Nobel d'économie, sera décerné lundi. (Reportage Gwladys Fouche à Oslo, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)