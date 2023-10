Le Nobel de la paix 2023 attribué à la militante iranienne Narges Mohammadi

OSLO, 6 octobre (Reuters) - Le prix Nobel de la paix 2023 a été attribué à Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits de l'homme emprisonnée à Téhéran, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien. La "saison" des Nobel, qui s'est ouverte lundi, a notamment récompensé deux Français du Nobel de physique, Pierre Agostini et Anne L'Huillier aux côtés du Hongrois Ferenc Krausz. Le prix Nobel de la paix, doté de 11 millions de couronnes suédoises (947.125,73 euros), sera décerné à Oslo le 10 décembre, date d'anniversaire d'Alfred Nobel. Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, communément appelé prix Nobel d'économie, sera décerné lundi. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)