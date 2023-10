Le "Nobel" de l'économie à Claudia Goldin et ses travaux sur les inégalités de genre

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, communément qualifié de "Nobel" de l'économie, a été attribué à l'Américaine Claudia Goldin pour ses travaux sur les inégalités de salaires entre hommes et femmes. Claudia Goldin, qui est devenue en 1990 la première femme à être titularisée au département d'économie de l'université de Harvard, est seulement la troisième femme à recevoir cette récompense après l'Américaine Elinor Ostrom en 2009 et la Franco-Américaine Esther Duflo en 2019. "La lauréate de cette année en sciences économiques, Claudia Goldin, a fourni le premier compte rendu complet des revenus des femmes et de leur participation au marché du travail à travers les siècles", a déclaré le comité chargé de décerner le prix. "Ses recherches révèlent les causes du changement, ainsi que les principales sources de l'écart qui subsiste entre les hommes et les femmes". Claudia Goldin a publié en 1990 l'ouvrage, devenu depuis référence, "Understanding the Gender Gap : An Economic History of American Women" qui a exercé une influence considérable sur l'analyse des causes de l'inégalité salariale. Elle a ensuite réalisé des études sur l'impact de la pilule contraceptive sur les décisions des femmes en matière de carrière et de mariage ou encore sur le nom de famille des femmes après le mariage en tant qu'indicateur social. "Les découvertes de Claudia Goldin ont de vastes implications sociétales", a déclaré Randi Hjalmarsson, membre du comité du "Nobel" de l'économie. "En comprenant enfin le problème et en l'appelant par son nom, nous serons en mesure de tracer une meilleure voie pour l'avenir". Le prix "Nobel" de l'économie avait récompensé l'an dernier les Américains Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond et Philip H. Dybvig pour leurs travaux sur les banques et les crises financières. Il est le dernier à être annoncé pour la levée 2023. Ont été récompensés, pour la médecine, la Hongroise Katalin Karikó et l'Américain Drew Weissman, pour la physique les Français Pierre Agostini et Anne L'Huillier ainsi que le Hongrois Ferenc Krausz. Le prix Nobel de littérature a quant à lui été attribué au Norvégien Jon Fosse et celui de la paix à Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits de l'homme emprisonnée à Téhéran. (Simon Johnson et Johan Ahlander, Blandine Hénault et Bertrand Boucey pour la version française, édité par Kate Entringer)