Le Nobel de chimie à un trio de spécialistes des points quantiques

STOCKHOLM, 4 octobre (Reuters) - Le prix Nobel de chimie 2023 a été attribué mercredi au Tuniso-Américain Moungi Bawendi, à l'Américain Louis E. Brus et au Russe Alexeï Ekimov pour leurs travaux sur les points quantiques, des nanocristaux de semi-conducteurs aux nombreuses applications, dans l'électronique ou la médecine notamment. Moungi Bawendi, 62 ans, est professeur au Massachusetts Institute of Technology, Louis Brus, 80 ans, est professeur émérite à l'Université de Columbia et Alexeï Ekimov, 78 ans, travaille pour l'entreprise Nanocrystals Technology Inc. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)