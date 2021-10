Le Nobel d'économie 2021 attribué à des travaux sur le marché du travail

STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel d'économie 2021 a été attribué à trois chercheurs d'universités américaines, David Card, Joshua D. Angrist et Guido W. Imbens, pour leurs travaux sur le marché du travail, a annoncé lundi l'Académie royale des sciences de Suède.

David Card, né en 1956 au Canada, enseigne l'économie à l'université de Californie, à Berkeley. Il obtient la moitié du prix pour "ses contributions empiriques à l'économie du travail".

La deuxième moitié du prix est attribuée conjointement à l'Américain Joshua D. Angrist, né en 1960 et enseignant au Massachusetts Institute of Technology, à Cambridge, et à Guido W. Imbens, né en 1963 aux Pays-Bas, qui enseigne à l'université de Stanford "pour leurs contributions méthodologiques à l'analyse des relations causales".

(Reportage Niklas Pollard et Simon Johnson à Stockholm et Mark John à Londres, avec la contribution de Johan Ahlander à Stockholm, Terje Solsvik à Oslo et Lindsay Dunsmuir à Edinbourg ; version française par Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)