Le Nikkei termine en hausse de 1% en Bourse de Tokyo

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, dans le sillage de Wall Street, après que la Réserve fédérale a annoncé s'attendre à une nette accélération de la croissance et de l'inflation cette année aux Etats-Unis tout en répétant qu'elle maintiendrait des taux d'intérêt proches de zéro.L'indice Nikkei a gagné 1,01% à 30.216,75 points et le Topix, plus large, a pris 1,21% à 2.007,96 points, clôturant à plus de 2.000 points pour la première fois depuis 1991.

