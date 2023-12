Le Nikkei finit l'année en légère baisse, mais boucle sa meilleure année depuis 10 ans !

29 décembre (Reuters) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en légère baisse vendredi pour la dernière séance d'une année marquée par sa plus forte progression annuelle depuis 10 ans. L'indice Nikkei a perdu 0,22% à 33.464,17 points. Le Topix, plus large, a en revanche pris 0,19% à 2.366,39 points. Sur l'ensemble de l'année, le Nikkei a gagné plus de 28%, favorisé notamment par la faiblesse du yen face au dollar. Il a touché un plus haut de 33 ans en novembre.