Le Nikkei à Tokyo finit en baisse de 2%

PARIS (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini sur une forte baisse jeudi, enregistrant sa quatrième séance dans le rouge, plombée par les craintes liées à l'expansion rapide du coronavirus. L'indice Nikkei a perdu 2,13% à 21.948,23 points, à un plus bas de plus quatre mois. Le Topix, plus large, a cédé 2,37% à 1.568,14 points.

