Le Nikkei à Tokyo finit en baisse de 0,8%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette baisse vendredi, les craintes d'un regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de Hong Kong ayant ravivé l'aversion pour le risque.L'indice Nikkei a perdu 0,8% à 20.388,16 points et le Topix, plus large, a cédé 0,88% à 1.478,06 points.

La Chine a annoncé un projet de loi de sécurité nationale relatif à Hong Kong après les grandes manifestations de l'an dernier contre l'exécutif local et le pouvoir central, ce qui pourrait raviver le mouvement de contestation dans le territoire et accroître les tensions avec Washington.

Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis réagiraient "avec force" si Pékin allait jusqu'au bout.

Sur le marché des changes, le yen s'appréciait de 0,17% face au dollar à 107,4 au moment de la clôture du marché actions.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

