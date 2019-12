Le Nikkei à Tokyo a perdu 0,2%

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en légère baisse vendredi, de nouveau victime de prises de bénéfice avant la fin d'année après le plus de 14 mois atteint en début de semaine.L'indice Nikkei a perdu 0,2% à 23.816,63 points et le Topix, plus large, a cédé 0,14% à 1.733,63 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)