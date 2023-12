Le Niger suspend sa coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie

NIAMEY (Reuters) - Le Niger a suspendu toute coopération avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a déclaré la junte au pouvoir, alors que le pays rompt progressivement ses liens avec la France. L'organisation, qui compte 88 membres, "a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français", a déclaré un porte-parole de la junte à la télévision nationale dimanche en fin de journée. La junte a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en juillet qui a été fermement condamné par la France et d'autres alliés occidentaux. Elle a rapidement expulsé les troupes françaises stationnées dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'OIF avait déjà suspendu la majeure partie de sa coopération avec le Niger la semaine dernière en raison du coup d'État, mais elle a déclaré qu'elle maintiendrait les programmes "bénéficiant directement aux populations civiles, et ceux concourant au rétablissement de la démocratie". La mission affichée de l'organisation est de promouvoir la langue française, de soutenir la paix et la démocratie, et d'encourager l'éducation et le développement dans les pays francophones du monde entier, dont beaucoup sont d'anciennes colonies françaises. "Le gouvernement du Niger appelle les peuples africains à une décolonisation des esprits et à la promotion de leurs propres langues nationales conformément aux idéaux des pères fondateurs du panafricanisme", a ajouté le porte-parole de la junte. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger (CNSP) a par ailleurs déclaré dans un autre communiqué qu'elle n'avait pas encore décidé de la durée de son maintien au pouvoir, mais que la durée de la transition serait déterminée à l'issue d'un dialogue national inclusif. Elle n'a pas précisé quand ce dialogue aurait lieu. (Reportage Boureima Balima, rédigé par Nellie Peyton ; version française Kate Entringer)