Le Niger, le Burkina Faso et le Mali vont former une force conjointe

Crédit photo © Reuters

NIAMEY (Reuters) - Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, trois pays dirigés par des juntes militaires, sont convenus de mettre en place une force conjointe pour lutter contre les menaces à la sécurité sur leurs territoires, a déclaré mercredi le chef des forces armées du Niger, Moussa Salaou Barmou. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger subissent tous trois des violences de groupes islamistes armés, qui ont fragilisé les pouvoirs civils et amené dans chacun de ces pays l'armée à prendre le pouvoir. Les trois pays ont conclu en septembre dernier un pacte de sécurité, appelé Alliance des Etats du Sahel, qui prévoit qu'ils se portent mutuellement assistance en cas de rébellion ou d'agression extérieure. Dans une déclaration télévisée, Moussa Salaou Barmou a indiqué que la nouvelle force opérationnelle serait "prête dès que possible pour relever les défis sécuritaires", sans toutefois fournir de détails sur sa taille ou ses attributions. A lire aussi... Les violences ont atteint un plus haut en 2023, alors que le nombre de victimes recensées dans le Sahel central a augmenté de 38% sur un an, selon le groupe américain de surveillance des conflits armés ACLED. (Reportage Boureima Balima, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)