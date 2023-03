Le Nicaragua coupe les ponts diplomatiques avec le Vatican

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le président du Nicaragua Daniel Ortega a ordonné la fermeture de l'ambassade du Vatican à Managua et de celle du Nicaragua au Vatican, a-t-on appris dimanche de source haut placée dans la cité papale. Cette décision intervient quelques jours après que le pape François a comparé le régime de Daniel Ortega à une "dictature" lors d'une interview accordée à l'occasion du dixième anniversaire de son arrivée sur le trône pontifical. La source n'a pas voulu dire s'il s'agissait d'une rupture totale des relations diplomatiques entre les deux pays, bien que cela semble en prendre la direction. (Reportage de Philip Pullella, version française Tangi Salaün)