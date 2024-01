Le nationaliste Guirkine condamné à quatre ans de prison

MOSCOU (Reuters) - Le militant nationaliste russe Igor Guirkine a été condamné jeudi à quatre années d'emprisonnement pour incitation à l'extrémisme, plusieurs mois après avoir vivement critiqué le président Vladimir Poutine et l'état-major pour la conduite de la guerre en Ukraine. L'ancien officier du FSB (service de sécurité fédéral), qui a participé à l'annexion de la Crimée en 2014 et mis sur pied à l'époque des milices pro-russes dans l'est de l'Ukraine, avait également évoqué la possibilité de se porter candidat à l'élection présidentielle de mars prochain. Il a été arrêté en juillet dernier après avoir créé un "club des patriotes en colère" dans le but affiché de sauver la Russie face au risque de chaos engendré par les revers militaires en Ukraine. Le 18 juillet, dans un message sur son compte Telegram suivi par plus de 760.000 personnes, il avait personnellement insulté Vladimir Poutine en l'exhortant à transférer le pouvoir à "quelqu'un de vraiment capable et responsable". Connu également sous le nom d'Igor Strelkov, Igor Guirkine a été condamné en 2022 par contumace aux Pays-Bas à une peine de réclusion à perpétuité pour son rôle dans la destruction d'un avion de ligne de la Malaysia Airlines au-dessus de l'est de l'Ukraine en 2014, dans laquelle ont péri 298 personnes. Il a nié toute implication. Igor Guirkine a été condamné jeudi par un tribunal de Moscou à purger sa peine de quatre années d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. (Bureau de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)