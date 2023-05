Le Nasdaq et S&P portés par Nvidia mais le Dow recule

PARIS (Reuters) - Les indices Standard & Poor's-500 et Nasdaq progressent en début de séance jeudi, tirés par l'envol du fabricant de puces Nvidia après l'annonce de très bonnes prévisions, mais le Dow Jones reste quant à lui à la traîne avec les doutes liés au plafond de la dette américaine. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 68,26 points, soit 0,21%, à 32.731,66 points et le S&P-500, plus large, progresse de 0,49% à 4.135,43 points. Le Nasdaq Composite prend 1,19%, soit 148,18 points, à 12.632,342. Nvidia, en grimpant de 25%, voit sa valorisation boursière croître de 190 milliards de dollars, à un cheveu du record établi par Apple en novembre dernier. Cinquième plus importante capitalisation aux Etats-Unis, Nvidia a annoncé mercredi soir une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure de plus de 50% aux attentes des analystes et a annoncé un renforcement de son offre pour répondre à la demande croissante pour ses puces d'intelligence artificielle (IA), utilisées notamment pour alimenter ChatGPT. "Nous considérons Nvidia comme le coeur et les poumons de la révolution IA étant donné que ses principales puces entraînent et développent des applications comme ChatGPT", ont écrit les analystes de Wedbush. "Aux investisseurs qui évoquent une bulle IA, nous soulignons que les résultats et prévisions de Nvidia confirment notre scénario haussier sur l'IA et témoignent qu'une quatrième révolution industrielle se profile à l'horizon". Les acteurs majeurs de l'IA comme Microsoft et Alphabet gagnent 2,22% et 1,79% respectivement. Les fabricants de semi-conducteurs Advanced Micro Devices, Micron et Broadcom s'octroient de 1,95% et 7,66%. Il n'empeche que le S&P-500 pourrait enregistrer sa pire performance hebdomadaire depuis mars et la crise bancaire, les investisseurs attendant de savoir si les négociateurs républicains et démocrates parviendront à un accord pour relever le plafond de la dette fédérale. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré jeudi que des progrès ont été réalisés. L'agence de notation Fitch a placé la note triple A des Etats-Unis sous surveillance, avant une possible dégradation si aucun accord n'est conclu pour éviter un défaut de paiement. Côté macro, les données du jour ont montré un marché du travail résilient, le nombre d'inscriptions au chômage n'ayant que faiblement augmenté la semaine dernière, tandis que le département du Commerce a revu à la hausse son estimation de croissance économique à 1,3% au premier trimestre. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)