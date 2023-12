Le Mozambique signe un accord de 5 MdsE avec un consortium dirigé par EDF sur un projet hydroélectrique

LE CAP, 13 décembre (Reuters) - Le Mozambique a signé un accord avec un consortium dirigé par le géant français de l'énergie EDF pour construire le nouveau projet hydroélectrique Mphanda Nkuwa, d'une valeur de 5 milliards de dollars (4,64 milliards d'euros), a annoncé le gouvernement mercredi. Le barrage et la centrale hydroélectrique seront construits sur le fleuve Zambèze, dans la province de Tete, au nord du pays, et produiront 1.500 mégawatts d'électricité au cours de la première phase. "Il s'agit de la première mesure concrète prise par le Mozambique pour exploiter l'immense potentiel hydroélectrique du fleuve Zambèze et les autres ressources énergétiques du pays", a déclaré Carlos Zacarias, ministre mozambicain de l'Énergie, dans un communiqué. La première turbine devrait fonctionner d'ici 2031, ont indiqué des responsables lors d'une cérémonie de signature à laquelle participaient de hauts responsables des gouvernements français et mozambicain, dont le président Filipe Nyusi. Le consortium retenu, dirigé par EDF, comprend TotalEnergies et Sumitomo Corporation et détient une participation de 70% dans le projet, tandis que la compagnie d'électricité mozambicaine EDM et Hidroeléctrica da Cahora Bassa (HCB) prendront les 30% restants. (Reportage Wendell Roelf, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)