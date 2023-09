Le moral des ménages américains s'est dégradé en septembre

15 septembre (Reuters) - Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en septembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 67,7 ce mois-ci après 69,5 en août. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 69,1. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 69,8 ce mois-ci après 75,7 le mois précédent. Celle des perspectives s'affiche à 66,3 contre 65,5 précédemment. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)