Le moral des consommateurs allemands se dégrade encore, rapporte l'institut GfK

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le moral des consommateurs allemands a reculé pour le troisième mois consécutif à l'approche du mois de janvier alors que l'instauration de mesures de confinement plus strictes contre le coronavirus impacte les attentes en matière de revenus et les dépenses.

L'indice calculé par l'institut GfK a chuté à -7,3, un plus bas depuis juillet, contre -6,8 (révisé) le mois précédent, montrent des données publiées mardi.

Les économiste interrogés par Reuters anticipaient un indice à -8,8.

L'Allemagne est entrée le 16 décembre et pour plus de trois semaines dans une période de confinement renforcé qui se traduit notamment par la fermeture des commerces jugés non essentiels.

"L'indicateur sur l'épargne est le principal facteur à l'origine de la troisième baisse consécutive de l'indice du climat des consommateurs", a déclaré Rolf Bürkl, chercheur chez GfK.

(Michael Nienaber, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)