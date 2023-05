Le monde est à un tournant, dit Poutine lors du défilé du 9-Mai

MOSCOU (Reuters) - Comme en 1945, la Russie est engagée dans une guerre patriotique pour son avenir, face aux Occidentaux, a déclaré le président Vladimir Poutine mardi à Moscou lors des célébrations du 9-Mai, la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. "Aujourd'hui, la civilisation est à nouveau à un tournant décisif. Une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie. Nous avons repoussé le terrorisme international, nous protégerons les habitants du Donbass, nous assurerons notre sécurité", a lancé le chef du Kremlin lors d'une brève allocution prononcée avant le traditionnel défilé militaire sur la place Rouge. Reprenant une rhétorique maintes fois employée depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, Vladimir Poutine a accusé les "élites mondialistes occidentales" d'alimenter la "russophobie" et de répandre un nationalisme agressif. Le peuple ukrainien, a-t-il poursuivi, est devenu "l'otage d'un coup d'Etat" et des ambitions de l'Occident. Le président russe n'a pas évoqué les défis immédiats de l'armée russe dans la guerre en Ukraine, ni dessiné un chemin vers la victoire alors que Kyiv présente comme imminente une vaste contre-offensive contre les forces de Moscou. La Russie a annulé ou réduit certains des défilés militaires qui accompagnent normalement le Jour de la Victoire, une décision qui s'explique, d'après les Occidentaux, par des préoccupations d'ordre sécuritaire et la perte d'une grande quantité de matériel militaire par Moscou dans son offensive contre l'Ukraine. A quelques heures des commémorations du 9-Mai, les forces russes ont tiré mardi une nouvelle salve de missiles contre l'Ukraine, principalement contre Kyiv. Les autorités ukrainiennes n'ont signalé dans l'immédiat ni victime ni dégât majeur, disant avoir abattu 23 des 25 missiles. (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)