Le monde doit se préparer à la prochaine pandémie, prévient une créatrice du vaccin AstraZeneca

LONDRES, 6 décembre (Reuters) - Les futures pandémies auxquelles le monde sera sûrement confronté pourraient être encore plus meurtrières que celle du COVID-19 et il convient d'ores et déjà de se préparer à y faire face, a déclaré lundi une des créatrices du vaccin Oxford-AstraZeneca.

"La vérité, c'est que la prochaine (pandémie) pourrait être pire" que l'actuelle, qui a déjà fait au moins 5,26 millions de morts, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, a mis en garde Sarah Gilbert pendant une conférence télévisée diffusée par la BBC.

"Ce n'est pas la dernière fois qu'un virus menace nos vies et nos moyens d'existence", a-t-elle estimé.

Professeure de vaccinologie à l'université d'Oxford, Sarah Gilbert a plaidé pour que le monde se prépare dès à présent à mieux faire face à la prochaine pandémie.

"Il ne faut pas qu'on perde le bénéfice des progrès que nous avons réalisés et de la connaissance que nous avons acquise", a-t-elle insisté.

Des experts invités par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à se pencher sur la gestion de la pandémie de COVID-19 ont récemment appelé à la mise en place d'un financement permanent des politiques destinées à anticiper l'arrivée du prochain virus, en proposant d'y consacrer au moins 10 milliards de dollars par an. (Guy Faulconbridge et Stéphanie Nebehay, version française Tangi Salaün, édité par Matthieu Protard)