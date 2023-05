Le moment est venu de rendre la défaite russe "irréversible", dit Zelensky à Berlin

Crédit photo © Reuters

par Andreas Rinke et Sarah Marsh BERLIN (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a été reçu dimanche par le chancelier Olaf Scholz et a remercié l'Allemagne pour sa "solidarité fantastique" depuis le début de début de l'invasion russe de son pays. Cette visite qui n'était pas annoncée intervient au lendemain de l'annonce par Berlin de sa plus importante livraison d'armes à l'Ukraine à ce jour, d'un montant de 2,7 milliards d'euros. "Le soutien de l'Allemagne permet de sauver des vies ukrainiennes, nous lui en serons éternellement reconnaissante", a déclaré Volodimir Zelensky pendant une conférence de presse conjointe avec Olaf Scholz. "Le moment est venu pour nous de mettre fin à la guerre cette année, nous pouvons rendre la défaite de l'agresseur irréversible dès cette année", a-t-il ajouté. Le chancelier allemand a de son côté promis de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" et estimé que les responsables de la guerre - les dirigeants russes - devraient être "traduits en justice". "L'Ukraine est prête pour la paix. Mais elle exige, à juste titre et avec notre soutien, que cela ne signifie pas le gel de la guerre et une forme de paix dictée par la Russie", a déclaré Olaf Scholz. Volodimir Zelensky est arrivé dans la nuit à Berlin à bord d'un avion du gouvernement allemand escorté par des chasseurs de Luftwaffe, en provenance d'Italie où il s'est entretenu avec la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni et le pape François, qui s'est dit prêt à oeuvrer au retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Vêtu de son traditionnel pantalon kaki et d'un sweat-shirt noir, le président ukrainien a d'abord été accueilli par son homologue Frank-Walter Steinmeier, à l'occasion de sa première visite en Allemagne depuis le début de la guerre. "En ces temps les plus importants de l'histoire moderne de l'Ukraine, l'Allemagne a montré qu'elle est un vrai ami et un allié solide", a écrit Volodimir Zelensky dans le livre d'or de la présidence allemande. "Nous vaincrons ensemble et nous ramènerons la paix en Europe." Accompagné par Olaf Scholz, le président ukrainien était attendu plus tard dans la journée à Aix-la-Chapelle pour recevoir le prestigieux prix Charlemagne rendant hommage à l'engagement en faveur de l'unification européenne. Volodimir Zelensky s'était rendu pour la dernière fois en Allemagne à l'occasion de la Conférence de Munich sur la sécurité, en février 2022, peu avant que Vladimir Poutine ne déclenche ce que Moscou appelle "une opération militaire spéciale" en Ukraine. (Reportage d'Andreas Rinke, Sarah Marsh et Victoria Waldersee; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)