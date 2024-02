Le module spatial privé Odysseus s'est posé sur la Lune !

Le module spatial privé Odysseus s'est posé sur la Lune !













Crédit photo © Reuters

par Steve Gorman et Joey Roulette (Reuters) - Un atterrisseur lunaire construit par Intuitive Machines, une société aérospatiale basée à Houston, au Texas, s'est posé jeudi près du pôle sud de la Lune. Il s'agit du premier atterrissage d'un véhicule spatial américain depuis la dernière mission Apollo en 1972, et la première réalisée par une société privée. L'atterrisseur lunaire, baptisé Odysseus, s'est posé à 23h23 GMT, ont indiqué Intuitive Machines et les commentateurs de la Nasa, l'agence spatiale américaine, lors de la retransmission de l'alunissage depuis la salle de contrôle d'Intuitive Machines à Houston. A lire aussi... Le véhicule spatial se serait posé comme prévu dans un cratère nommé Malapert A, près du pôle sud de la Lune, selon la retransmission. Odysseus transporte plusieurs dizaines de kilos d'instruments de la Nasa destinés à recueillir des informations sur l'environnement lunaire. La mission IM-1 a décollé vers la Lune jeudi dernier. Elle fait partie des missions que la Nasa confie à des opérateurs privés dans le cadre de son programme lunaire Artemis, qui prévoit d'envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune d'ici la fin 2026. (version française Camille Raynaud)