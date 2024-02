Le module spatial privé Odysseus en route vers la Lune

CAP CANAVERAL, Floride, 15 février (Reuters) - Un atterrisseur lunaire construit par Intuitive Machines, une société aérospatiale basée à Houston, au Texas, a décollé jeudi matin à bord d'un lanceur Falcon 9 pour gagner la Lune, un mois après l'échec d'une autre mission privée similaire. L'atterrisseur Nova-C, surnommé Odysseus, a quitté le pas de tir du centre spatial Kennedy de la Nasa, à Cap Canaveral, peu après 01h00 (06h00 GMT). Le vol IM-1 fait partie des missions que la Nasa, l'agence spatiale américaine, confie à des opérateurs privés dans le cadre de son programme lunaire Artemis, qui prévoit d'envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune d'ici la fin 2026. Odysseus, un cylindre hexagonal reposant sur quatre pieds, doit se poser, après un voyage d'une semaine, aux abords du pôle sud lunaire, dans le cratère Malapert A. A lire aussi... Le module transporte plusieurs dizaines de kilos d'instruments de la Nasa destinés à recueillir des informations sur l'environnement lunaire. Si la mission réussit, il s'agira de la première descente contrôlée vers la surface lunaire par un véhicule spatial américain depuis la dernière mission Apollo en 1972, et la première réalisée par une société privée. Le 8 janvier dernier, une fuite dans le système de propulsion d'un autre module, baptisé Peregrine et conçu par la société Astrobotic Technology, a signé l'échec d'une première tentative d'atterrissage lunaire par un opérateur privé. (Joe Skipper, Steve Gorman, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Tangi Salaün)