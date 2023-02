Le ministre ukrainien de la Défense affirme que Zelensky lui a demandé de rester à son poste

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, dont l'avenir politique fait l'objet d'intenses spéculations, a déclaré mercredi que le président Volodimir Zelensky lui avait demandé de rester à son poste actuel. Interrogé par Reuters sur son intention de rester ministre de la Défense dans les mois à venir, il a répondu : "Oui, c'est la décision de mon président". Le président Volodimir Zelensky lui aurait demandé de rester ministre de la Défense, selon Oleksii Reznikov. Le président ukrainien aurait également discuté d'un futur rôle dans la lutte juridique pour que les crimes de guerre russes soient punis. Oleksii Reznikov a déclaré espérer pouvoir occuper cette position après la fin de la guerre. Cet avocat devenu ministre de la Défense quelques mois seulement avant que la Russie ne lance son invasion est sous pression en raison d'un scandale de corruption lié à son ministère. Ces dernières semaines, le doute planait sur son avenir au sein du gouvernement après que David Arakhamia, chef du groupe parlementaire du parti présidentiel Serviteur du peuple, a déclaré qu'il pourrait être remplacé. (Reportage Andrew Gray et Johnny Cotton, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)