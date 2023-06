Le ministre russe de la Défense réapparaît après la mutinerie de Wagner

Crédit photo © Reuters

par Andrew Osborn et Olzhas Auyezov (Reuters) - Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, est apparu publiquement lundi pour la première fois depuis que les combattants de la milice paramilitaire Wagner ont accepté de rentrer dans leurs bases et de stopper leur avancée vers Moscou. Dans une vidéo publiée lundi matin par le ministère russe de la Défense, Sergueï Choïgou est montré en train de voler à bord d'un avion avec un collègue et de recevoir des rapports à un poste de commandement dirigé par le groupement militaire Zapad (Ouest). La vidéo n'avait pas de son et il n'était pas immédiatement clair quand cette visite a eu lieu. Selon Zvezda, la chaîne de télévision du ministère russe de la Défense, Sergueï Choïgou, présenté comme calme et en bonne santé, discutait avec le colonel général russe, Evguéni Nikiforov, sur la situation actuelle sur le front en Ukraine. Lors de sa mutinerie qui a mené Wagner à prendre le contrôle de sièges militaires dans le sud de la Russie, Evguéni Prigojine, le dirigeant de la milice paramilitaire considéré jusqu'ici comme un proche du président russe Vladimir Poutine, a exigé qu'on lui livre Sergueï Choïgou et le chef d'état-major de l'armée Valéry Guérassimov pour "restaurer la justice". Evguéni Prigojine accuse les deux hommes d'incompétence et de corruption et milite depuis longtemps pour leurs départs. Par ailleurs, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a levé le régime de contre-terrorisme dans la capitale russe après la volte-face de Evguéni Prigojine. Le comité national russe anti-terroriste a de son côté affirmé que la situation dans le pays était "stable". Les mercenaires du groupe Wagner se sont retirés au cours de la nuit de samedi à dimanche de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, après avoir mis fin à leur progression vers Moscou qui, pendant toute une journée, a constitué un défi sans précédent pour Vladimir Poutine en 23 années de pouvoir. Dans le cadre d'un accord présenté comme le fruit d'une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko, les combattants de Wagner, qui servent de supplétifs à l'armée russe dans la guerre en Ukraine, ont accepté de rentrer dans leurs bases et obtenu des garanties pour leur sécurité tandis que leur chef est censé s'installer en Biélorussie. (Reportage par Andrew Osborn et Olzhas Auyezov; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)