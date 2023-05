Le ministre italien des Affaires étrangères annule une visite à Paris après des propos de Darmanin

ROME, 4 mai (Reuters) - Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annulé un déplacement prévu ce jeudi à Paris, à la suite des critiques du ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin sur la politique migratoire du gouvernement de Giorgia Meloni, a-t-on appris de source gouvernementale italienne. Gérald Darmanin a critiqué, dans l'émission "Les Grandes Gueules" de RMC, la politique de la présidente du Conseil italien, jugée "incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue" et accusée de "mentir" à ses électeurs. (Bureau de Rome, rédigé par Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)