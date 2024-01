Le ministre italien de la Défense estime que l'heure est à la diplomatie

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Le temps est venu pour la diplomatie d'ouvrir la voie à la paix entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré mercredi le ministre italien de la Défense, ajoutant que le soutien ferme de l'Occident à Kyiv était crucial pour garantir des négociations sérieuses. La contre-offensive ukrainienne lancée l'année dernière n'a pas eu le résultat attendu, a déclaré Guido Crosetto au Parlement italien, ajoutant qu'il fallait considérer la situation militaire avec réalisme. "De ce point de vue, il semblerait que le temps soit venu pour mettre en place une diplomatie incisive, parallèlement à un soutien militaire, car les deux parties envoient un certain nombre de signaux importants." Selon Guido Crosetto, la Russie montre de plus en plus sa volonté de négocier et de sauvegarder son économie, tandis que la position de l'Ukraine semble moins intransigeante qu'auparavant. "Tout cela doit être pris en considération dans le cadre des négociations visant à mettre un terme au conflit et dans le processus ultérieur de normalisation des relations, non seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi avec les pays occidentaux", a-t-il dit. La Russie s'est déclarée prête à engager des pourparlers de paix si l'Ukraine tenait compte des "nouvelles réalités", c'est-à-dire une reconnaissance du fait que la Russie contrôle environ 17,5% du territoire ukrainien. Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a rejeté toute idée selon laquelle Moscou serait intéressée par des pourparlers, déclarant ce mois-ci au magazine The Economist que la Russie n'accepterait une pause dans les combats que si elle en avait besoin pour reconstituer son armée. Guido Crosetto, fervent partisan de Kyiv et membre du parti de Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, a réaffirmé que toute négociation de paix devait reconnaître clairement l'agression de la Russie contre l'Ukraine en février 2022. "L'intégrité territoriale totale et les frontières reconnues de l'Ukraine restent l'objectif de l'ensemble de la communauté internationale", a-t-il déclaré. Ces dernières semaines, Volodimir Zelensky a fait une série de voyages à l'étranger, essayant de renforcer le soutien occidental, alors que l'armée ukrainienne semblerait être à court d'armes. Le mois dernier, l'Italie a adopté un décret lui permettant de continuer à envoyer du matériel de guerre à l'Ukraine jusqu'à la fin de l'année 2024. Le gouvernement de la présidente du Conseil Giorgia Meloni a également accepté d'envoyer à Kyiv davantage de matériel pour renforcer sa défense. (Reportage Angelo Amante ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)