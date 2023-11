Le ministre israélien des Affaires étrangères juge Guterres inapte à diriger l'Onu

Le ministre israélien des Affaires étrangères juge Guterres inapte à diriger l'Onu













Crédit photo © Reuters

par Emma Farge GENEVE (Reuters) - Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré mardi que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, n'était pas apte à diriger l'organisation mondiale, lui reprochant de n'avoir pas suffisamment condamné le Hamas et d'être trop proche de l'Iran, ennemi d'Israël. Ces commentaires, effectués lors d'une conférence de presse organisée dans les bureaux onusiens de Genève, marquent une intensification des critiques d'Israël à l'égard de l'Onu alors même que celle-ci a déploré cette semaine la mort de plus d'une centaine de ses employés dans l'offensive israélienne menée à Gaza. "Guterres ne mérite pas d'être le chef des Nations unies", a déclaré Eli Cohen, en déplacement à Genève pour s'entretenir avec des représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ainsi qu'avec des familles d'otages israéliens détenus par le Hamas. "Je pense que Guterres, comme tous les pays libres, devrait dire clairement et bruyamment: libérez Gaza du Hamas. Tout le monde dit que le Hamas est pire que Daech ? Pourquoi ne peut-il pas le dire ?", a poursuivi le chef de la diplomatie israélienne. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'un porte-parole de l'Onu à New York. Antonio Guterres s'est montré critique à l'égard de l'opération militaire lancée par Israël en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué 1.200 personnes et lors de laquelle 240 personnes ont été enlevées. Le porte-parole du secrétaire général de l'Onu a déclaré mardi que celui-ci était profondément perturbé par les pertes de vie "dramatiques" dans plusieurs hôpitaux de la bande de Gaza et appelait à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat". (Reportage Emma Farge, avec Michelle Nichols aux Nations unies; version française Jean Terzian)