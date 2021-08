Le ministre israélien des Affaires étrangères en visite "historique" au Maroc

Crédit photo © Reuters

par Rami Ayyub

JERUSALEM (Reuters) - Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yari Lapid, s'est envolé mercredi pour le Maroc dans ce qui constitue sa première visite officielle dans le pays depuis que les deux Etats ont convenu de renouer leurs liens diplomatiques en décembre dernier.

A la tête d'une délégation ministérielle, Yari Lapid passera deux jours au Maroc. Il est prévu qu'il inaugure la mission diplomatique d'Israël à Rabat et qu'il s'entretienne avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Il devrait également se rendre à Casablanca afin de visiter le Temple Beth-El, a fait savoir le bureau du ministre.

"Cette visite historique s'inscrit dans la continuité de l'amitié, de la longue histoire et des traditions que la communauté juive du Maroc entretient avec la grande communauté d'Israéliens d'origine marocaine", a déclaré Yari Lapid.

Jusqu'à la fondation d'Israël en 1948, le Maroc abritait l'une des plus grandes communautés juives de la région. On estime que 250.000 d'entre eux ont quitté le Maroc pour Israël entre 1948 et 1964.

Le Maroc compte actuellement près de 3.000 Juifs, et des centaines de milliers d'Israéliens revendiquent des origines marocaines.

Le Maroc, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et le Soudan ont normalisé l'an dernier leurs relations avec Israël dans le cadre d'accords conclus sous l'égide de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump, provoquant la colère des Palestiniens qui comptent depuis longtemps sur le soutien des Etats arabes.

La visite du ministre israélien des Affaires étrangères au Maroc intervient cinq semaines seulement après son déplacement aux Émirats arabes unis, la première visite officielle d'un membre du gouvernement hébreu dans le pays du Golfe.

(Reportage Rami Ayyub, avec la contribution d'Ahmed Eljechtimi à Rabat, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)