Le ministre israélien de la Défense se rend en Cisjordanie, critique l'Iran

JERUSALEM, 3 avril (Reuters) - Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, resté en poste alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé son limogeage la semaine dernière, s'est rendu dimanche en Cisjordanie et a prévenu l'Iran contre toute ingérence. "Nous ne permettrons pas aux Iraniens et au (mouvement armé libanais) Hezbollah de nous porter préjudice. Nous ne l'avons pas permis par le passé, nous ne le permettons pas à l'heure actuelle, et ne le permettrons pas dans le futur", a-t-il dit lors d'une visite auprès d'une brigade militaire en Cisjordanie. Alors que Benjamin Netanyahu avait annoncé la semaine dernière le limogeage de Yoav Gallant après que celui-ci s'est écarté de la ligne gouvernementale en se prononçant pour une suspension de la contestée réforme de la justice, aucune lettre officialisant cette décision n'a été envoyée au ministre de la Défense. La décision d'écarter Yoav Gallant avait provoqué de nouvelles manifestations massives dans le pays et alimenté les inquiétudes de puissances mondiales dont les Etats-Unis. Cette crise autour de la contestée réforme de la justice voulue par la coalition ultra-conservatrice menée par Benjamin Netanyahu est survenue dans un contexte d'escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens. "Tous nos fronts sont tendus. Les Iraniens étendent leur influence sur la Cisjordanie et Gaza, et tentent de se consolider en Syrie et au Liban", a dit Yoav Gallant. (Reportage Maytaal Angel; version française Jean Terzian)