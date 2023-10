Le ministre iranien des Affaires étrangères entame une tournée régionale

DUBAI (Reuters) - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, entame jeudi une tournée régionale pour discuter du conflit israélo-palestinien, ont annoncé les médias d'État iraniens. "À la lumière des événements palestiniens actuels, des crimes commis contre Gaza et de leurs dangereuses ramifications, la tournée régionale du ministre des Affaires étrangères commencera aujourd'hui", a déclaré l'ambassadeur d'Iran au Liban sur les réseaux sociaux. Hossein Amirabdollahian se rendra d'abord en Irak puis au Liban, ont expliqué les médias d'État. Dans la nuit, Hossein Amirabdollahian s'est entretenu avec son homologue émirati, le cheikh Abdullah ben Zayed, et a demandé aux pays islamiques et arabes de soutenir le peuple palestinien. Au cours des dernières 24 heures, le président iranien Ebrahim Raisi a tenu des appels téléphoniques distincts avec son homologue syrien Bachar el-Assad et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman pour discuter du conflit israélo-palestinien, les exhortant à s'accorder sur une position de soutien aux Palestiniens. (Reportage Elwely Elwelly ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)