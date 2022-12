Le ministre iranien des Affaires étrangères dit avoir rencontré son homologue saoudien

DUBAI (Reuters) - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a dit mercredi s'être entretenu la veille avec son homologue saoudien, qui l'a assuré de la volonté de Ryad de poursuivre le dialogue avec Téhéran, en marge de la conférence "Bagdad II" en Jordanie.

"J'ai eu l'opportunité d'avoir des entretiens amicaux avec mes homologues en marge de la conférence Bagdad II (...) Le ministre saoudien (Faiçal ben Farhan al Saoud-NDLR) m'a assuré de la volonté de son pays de poursuivre le dialogue avec l'Iran", a écrit Hossein Amirabdollahian sur Twitter.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un entretien à un tel niveau serait le premier du genre depuis la rupture des liens diplomatiques entre les deux pays en 2016.

Hossein Amirabdollahian a également indiqué qu'il s'était entretenu avec les ministres des Affaires étrangères d'Oman, du Qatar, d'Irak et du Koweït.

Destinée à promouvoir la stabilité de l'Irak et du Moyen-Orient dans son ensemble, la conférence dite "Bagdad II", organisée conjointement par l'Irak et la France, a réuni mardi les présidents desdits pays ainsi que les dirigeants jordanien, égyptien et qatari, notamment.

