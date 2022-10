Le ministre des Finances britannique va être limogé, rapporte 'The Times'

LONDRES (Reuters) - Le ministre des Finances britannique, Kwasi Kwarteng, va être limogé, rapporte vendredi le quotidien The Times.

"On me dit que Kwasi Kwarteng est en train d'être limogé de la chancellerie et que Liz Truss se prépare à revenir sur le mini-budget", écrit Steven Swinford, rédacteur en chef du service politique du journal, sur Twitter. "Pas de précision sur qui le remplacera."

Le ministère des Finances s'est refusé à tout commentaire.

Liz Truss, la Première ministre, doit tenir à 13h00 GMT une conférence de presse et plusieurs médias rapportent qu'elle annoncera l'abandon d'une partie des projets d'allègements fiscaux massifs présentés fin septembre par Kwasi Kwarteng.

L'absence de précision sur le financement de ce plan censé doper la croissance britannique a déclenché une tempête sur les marchés, la livre sterling chutant tandis que les rendements des emprunts d'Etat s'envolaient, ce qui a contraint la Banque d'Angleterre à intervenir en urgence.

(Reportage William James, version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)