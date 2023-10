Le ministre des Finances britannique va annoncer une hausse du salaire minimum

MANCHESTER, Angleterre, 2 octobre (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, va annoncer une hausse du salaire minimum à l'occasion lundi d'un discours annuel lors de la conférence du Parti conservateur, durant laquelle il devrait faire fi des appels grandissants dans les rangs conservateurs en faveur de baisses d'impôts. Aucune mention des impôts ne figure dans des extraits du discours communiqués par le Parti conservateur en amont de la prise de parole de Jeremy Hunt, en dépit des appels d'élus du parti, dont le membre du gouvernement Michael Gove, pour des baisses d'impôts avant les élections attendues l'an prochain. Jeremy Hunt a exclu samedi l'idée d'une baisse d'impôts dans un avenir proche, soutenant l'objectif fixé par le Premier ministre Rishi Sunak de réduire plutôt l'inflation de moitié cette année. En parallèle, les salaires hebdomadaires moyens ont nettement augmenté, une hausse qui préoccupe la Banque d'Angleterre - la banque centrale y voit une pression inflationniste potentielle. Il est prévu que Jeremy Hunt annonce ce lundi une hausse l'année prochaine du salaire minimum pour les employés âgés de plus de 23 ans, qui passera de 10,42 livres sterling par heure à au moins 11 livres par heure. (Reportage Alistair Smout, Elizabeth Piper and Andrew MacAskill; version française Jean Terzian)